Декабрь 20th, 2019

Новый тест ученых США: анализ крови определяет 20 видов онкологических заболеваний





Новый метод анализа крови, разработанный сотрудниками американского Института раковых исследований Дана-Фарбер, дает возможность выявить двадцать видов онкологических заболеваний. В ходе исследований с помощью данного теста удалось диагностировать 32% рака на первой, самой ранней стадии болезни и 76% – на второй.



Об этом достижении сообщается в воскресенье, 29 сентября, на официальном сайте Института Дана Фарбер.



Среди диагнозов, поставленных с помощью разработанного учеными теста – рак молочной железы, кишечника и легких.



Тест также продемонстрировал чрезвычайно низкую вероятность ошибочного диагноза: лишь 0,6 % образцов здоровой крови были определены как онкологические.