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Новый тест ученых США: анализ крови определяет 20 видов онкологических заболеваний



Новый метод анализа крови, разработанный сотрудниками американского Института раковых исследований Дана-Фарбер, дает возможность выявить двадцать видов онкологических заболеваний. В ходе исследований с помощью данного теста удалось диагностировать 32% рака на первой, самой ранней стадии болезни и 76% – на второй.

Об этом достижении сообщается в воскресенье, 29 сентября, на официальном сайте Института Дана Фарбер.

Среди диагнозов, поставленных с помощью разработанного учеными теста – рак молочной железы, кишечника и легких.

Тест также продемонстрировал чрезвычайно низкую вероятность ошибочного диагноза: лишь 0,6 % образцов здоровой крови были определены как онкологические.

Category: Наука, Новости, США ﻿
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