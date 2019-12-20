Декабрь 20th, 2019

Названы самые посещаемые города мира в 2019 году

Самым посещаемым городом мира в этом году стал Гонконг, несмотря на то, что в последнее время район охвачен протестами и беспорядками.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные британской компании по исследованию рынка Euromonitor International Top 100 City Destination 2019.



Выяснилось, что более 26,7 млн человек в 2019 году посетили Гонконг, чья туристическая индустрия страдает после того, как начались антиправительственные протесты. Считается, что жестокие столкновения с полицией, которые иногда приводили к закрытию аэропорта Гонконга, обескуражили некоторых посетителей. Однако многие туристы все же смогли насладиться поездками без инцидентов.



На втором месте расположился таиландский Бангкок, который посетили 19,5 млн туристов за 2019 год.



Третья строчка досталась Лондону, в который за год приехали более 19 млн туристов. Далее — Макао, Сингапур, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур и Стамбул.



Стоит отметить, что в топ-20 не оказалось ни одного украинского города.