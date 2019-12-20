Декабрь 20th, 2019

На митинг сторонников интеграции Белоруссии и России пришли только журналисты

На Октябрьскую площадь в Минске, где в полдень должен был начаться митинг сторонников интеграции Белоруссии и России, пришли только журналисты и случайные прохожие».





Вот как выглядит акция в поддержку интеграции Беларуси с Россией в Минске. Заявку на митинг направляли руководители «левопатриотических общественных объединений» Беларуси. Кроме журналистов на акцию никто не пришел. Видео нашего корреспондента



Успехи внешней политики Путина поражают разве что на фоне успехов Зеленского.