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На митинг сторонников интеграции Белоруссии и России пришли только журналисты

На Октябрьскую площадь в Минске, где в полдень должен был начаться митинг сторонников интеграции Белоруссии и России, пришли только журналисты и случайные прохожие».

Вот как выглядит акция в поддержку интеграции Беларуси с Россией в Минске. Заявку на митинг направляли руководители «левопатриотических общественных объединений» Беларуси. Кроме журналистов на акцию никто не пришел. Видео нашего корреспондента

Встроенное видео


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Category: Новости, Россия ﻿
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