На Октябрьскую площадь в Минске, где в полдень должен был начаться митинг сторонников интеграции Белоруссии и России, пришли только журналисты и случайные прохожие».
Успехи внешней политики Путина поражают разве что на фоне успехов Зеленского.
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Декабрь 20th, 2019
На митинг сторонников интеграции Белоруссии и России пришли только журналисты
На Октябрьскую площадь в Минске, где в полдень должен был начаться митинг сторонников интеграции Белоруссии и России, пришли только журналисты и случайные прохожие».
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