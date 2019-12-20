Декабрь 20th, 2019

Мэрайя Кэри выпустила новый клип на культовую песню All I Want for Christmas Is You

Знакомые рождественские хиты являются неотъемлемой частью предпраздничных дней. На днях пользователей сети порадовали отреставрированной версией клипа Last Christmas от группы Wham (ролик, снятый в середине 80-х, теперь можно посмотреть в разрешении 4К).

Ну а теперь своих поклонников решила порадовать и 49-летняя Мэрайя Кэри, исполнительница другой культовой рождественской песни All I Want for Christmas Is You.

Сегодня утром в сети появилась новая версия клипа на этот хит. Премьера приурочена к 25-летию альбома, на котором вышла песня. К слову, до первой строчки чарта Billboard Hot 100 она добралась лишь в этом году.

По сюжету клипа маленькая девочка, гуляющая по празднично украшенному городу с родителями, на какое-то время попадает в волшебный мир, скрытый за одной из витрин, где встречается с традиционными героями рождественских историй. Проводником в этот мир сказок и становится сама Мэрайя Кэри, которая предстает на экране и в классическом наряде Санта-Клауса, и в мундире, и в роскошном вечернем платье с высоким разрезом.

Мэрайя Кэри