Декабрь 20th, 2019

Медицинская карта 026

Если ребёнка необходимо определить в дошкольное учебное заведение, то родителям придется побеспокоиться о приобретении медицинской карты по форме 026/у.

Медицинская карта 026/ является официальным документом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения. Для оформления указанного документа необходимо обратиться в медицинское заведение, непосредственно к педиатру. Как правило, родителям придется несколько раз посетить врача. Вначале понадобится собрать все необходимые анализы, а также пройти профильных специалистов. Существуют альтернативные решения оформления. Для этого достаточно посетить страницу https://karty-026.com и заказать приобретение карты с доставкой домой. Заявку можно оформить в режиме онлайн, а также уточнить детали по номерам телефонов, указанных на сайте.

Каких врачей необходимо пройти для оформления медицинской карты 026/у?

Окончательное заключение поставит педиатр. Но в начале понадобится пройти целый ряд профильных специалистов:

невролог;

офтальмолог;

логопед

других.

Если речь идет о девочках, то обязательно посещение гинеколога. Мальчиков придётся отвести к урологу. В списке врачей также присутствует дерматолог, задача которого заключается в изучение кожных покровов ребенка, в том числе ногтей, и волос. Обращаться к дерматологу придётся только в том случае, если возраст ребёнка превышает 36 месяцев.

Для оформления справки 026 у не обойтись без заключения логопеда. Обязательно необходимо пройти отоларинголога, хирурга и ортопеда. В том случае, если у ребёнка есть какие-либо отклонения, вся информация будет внесена в медицинскую книжку. Также специалистами будут даны заключения и рекомендации по устранению тех или иных заболеваний, а также профилактические мероприятия.

В любое дошкольное учебное заведение понадобится предоставить список всех прививок. Если родители не успели пройти вакцинацию, то получить прививки можно не ранее чем за 2-3 месяца до поступления в дошкольное учебное заведение. В первую очередь это касается прививки от полиомиелита. В тех случаях, когда осталось совсем мало времени до поступления в садик, привывки можно отложить на непродолжительный срок. В дальнейшем вакцинация происходит тогда, когда ребёнок немного адаптируется в учебном заведении. Подробную информацию об оформлении справки 026у можно получить на странице

https://karty-026.com.