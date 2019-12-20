Декабрь 20th, 2019

Майли Сайрус публично высмеяла свой брак с Лиамом Хемсвортом

В августе этого года 27-летняя Майли Сайрус и 29-летний Лиам Хемсворт объявили о своем расставании спустя всего восемь месяцев со дня свадьбы. И если Лиам довольно тяжело переживает развод и до сих пор отказывается говорить с журналистами на эту тему, то Майли относится к произошедшему с долей сарказма.

Так, недавно певица публично высмеяла их недолгий брак с Лиамом в Instagram. Это случилось в комментариях под постом предпринимателя Мэтти Мо по прозвищу Самый великий художник — он в шутку написал, что в 2020 году надеется жениться на Майли Сайрус. Девушка не смогла оставить этот пост без комментариев и приготовила для бизнесмена весьма оригинальный ответ.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Вероятнее всего, это продлится недолго (Сайрус сопроводила свои слова обручальным кольцом. — Прим. ред.). Но никогда не оставляй попыток. В конечном итоге ты не сможешь понять, пока сам не попробуешь,



— ответила Сайрус, намекая на свой брак с Лиамом.

Майли Сайрус

Напомним, что в конце августа Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус. Все близкое окружение актера утверждало, что расставание с певицей далось ему очень нелегко. Сам же Лиам лишь однажды дал официальный комментарий по этому поводу:

Все это — очень личное дело, и я не буду давать никаких комментариев для журналистов и каких-либо СМИ. Любые сообщения или цитаты, приписываемые мне, являются ложными. Мир и любовь.

Среди причин расставания звездной пары называли неверность Майли — певица закрутила роман с Кейтлин Картер. Однако довольно скоро девушки расстались, а Майли пустилась в новое любовное приключение с 22-летним австралийским поп-певцом Коди Симпсоном. Лиам также не одинок: пару месяцев назад он начал встречаться с 22-летней актрисой Мэддисон Браун.