Декабрь 20th, 2019

Кабмин Украины объявил технический дефолт

В Украине план поступлений в бюджет с января по декабрь провалили на 105 млрд грн. Фактически в стране объявили внутренний дефолт! Регионы лишились денег. Всему виной – провал на таможне и резкое падение курса доллара.

Кабинет министров перевел распределение средств в ручной режим. Обрезать могут десятки программ, в том числе на развитие инфраструктуры (строительство, ремонт школ и т.д).

Строительные компании, подрядчики, которые получали заказы от государства под конец года, остались ни с чем. Как заявил бывший глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, государство таким шагом рискует полностью потерять доверие бизнеса.

Львиную долю платежей (около 80%) оставляют на конец года. Компании в первой половине 2019-го выигрывали тендеры, предоставляли услуги и планировали в декабре получить заработанные деньги. А в итоге без какого-либо предупреждения, из Telegram-каналов они узнали, что их работу не оплатят вовремя. Гончарук же все четыре месяца молчал.

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«Например, возьмем строительные компании. Они закупили материалы, инвестировали в оборудование, закрыли проект…И в декабре ждали заработанные деньги. А тут оказывается, что финансирование прекращается. Там работает немало людей, а значит, – это заработные платы, налоги… Есть, например, Государственный фонд регионального развития.

Из него финансируют, в том числе, строительство школ и больниц. Причем, часть денег на такое капитальное строительство дает местный бюджет, а часть – государственный. На местах свою часть денег выделили. А государство полностью свою часть не выполнит, потому что финансирование программы прекращено», – рассказывает Максим Степанов.

В результате могут сорвать сроки сдачи объектов в эксплуатацию, украинцы, которые работают на подрядчиков, рискуют остаться без зарплат, а бизнес впредь может вовсе отказаться от участия в тендерах, например, на строительство дорог.

Правительство разработало бюджет должника, социальные программы урезали, реформы проигнорировали

Как мы подсчитали, в следующем году каждый украинец своими налогами заплатит около 10 тысяч гривен на госдолг, включая новорожденных детей и стариков. Бюджет страны подготовило Министерство финансов. А учитывая, что именно они отвечают за долговую политику, деньги на долги фактически забрали у других министерств и ведомств.

Как всегда, больше всего страдает Минсоц. Это ведомство традиционно забирает львиную долю средств (на субсидии, социальные пособия и так далее). Бюджет на субсидии составит всего 47 млрд грн (в 2019-м – около 55 млрд). И это с учетом, что зимой дорожает газ, а после запуска рынка электроэнергии придется повышать тарифы на «ток» для населения.

Единственная «защищенная» статья оказалась «на погашение госдолга». Так, по словам премьера, каждая третья гривня уйдет кредиторам. Это рекордные объемы выплат. Причем такая ситуация ожидается и в следующем году.

А вот от легализации игорного бизнеса Кабмин планирует получить всего лишь 3 млрд грн.

Штрафы хотят увеличить, а прожиточный минимум “реформируют” без обсуждений

Минсоц пообещал отвязать прожиточный минимум от «несвойственных платежей», а на самом деле фактически собирается увеличить львиную долю всех штрафов. Наказание могут усилить за: побег из армии, хранение наркотиков, разглашение данных следствия, подкуп, незаконное обогащение, незаконное строительство и еще десятки разных нарушений.

Сейчас размер большинства денежных санкций привязан к необлагаемому минимуму – 17 гривен. Если же документ под авторством Минсоца поддержит Рада, то для расчетов будут использовать «штрафную ставку». Ее размер не может быть меньше 17 грн и считается как 0,3% среднемесячного дохода нарушителя за прошлый год.

Разберем на конкретном примере. Сейчас если полиция остановит водителя на авто с поломкой (разбиты фары), придется заплатить штраф в 340 грн (20 минимумов). По новым правилам, если среднемесячный доход водителя 20 тысяч гривен, то штраф составит 1500 грн (20 ставок). А если нарушитель оформлен на минималку или официально не работает, то заплатит те же 340 грн.

Такой подход создает неравенство. За одно и то же нарушение наказание будет разным. Возможно, пересматривать размер штрафов действительно стоит, но справедливо ли наказывать больше тех, кто честно декларирует свой доход?

Документ предлагает убрать из закона норму, согласно которой минимальная зарплата не может быть меньше, чем прожиточный минимум.

Курсовую политику провалили

Бюджет Украина на 2019-й рассчитали с учетом курса доллара в 27 грн. При этом сам Гончарук еще недавно заявлял, что от низкой стоимости валюты “есть свои плюсы и минусы”.

Реально же правительство добилось:

В 2018-м иностранцы купили украинские облигации более чем на 6 млрд грн. Тогда это казалось много. Сейчас же они дали в долг уже 106 млрд. Это абсолютный рекорд. Как это происходит?

Например, у европейского фонда есть «свободные» $50 млн. Государственные ценные бумаги стран ЕС будут давать мизерную доходность. А вот наш Минфин предлагает доходность в 14-16%.

Почему упал курс доллара:

рекордный спрос на украинские долговые бумаги;

дешевый газ на европейском рынке;

хороший урожай в Украине;

переводы заробитчан;

относительно стабильная экономическая ситуация в Украине.

Фонд покупает на свои $50 млн гривну и сразу же тратит деньги на покупку облигаций внутреннего госдолга. Долларов на рынке становится больше, поэтому и курс снижается. Для фонда – это способ заработать. Украина же не просто получает относительно дорогие кредиты, она должна будет их возвращать в гривне. Когда они с вырученными миллиардами придут продавать гривну и покупать доллар, вполне возможно, что курс начнет так же стремительно расти.

Премьер-неуч?

Запомнился Алексей Гончарук громким скандалом и откровенной ложью о своем образовании. Как оказалось, его диплом и научная степень – попросту фикция. Дело в том, что премьер неоднократно упоминал, мол, является целым доктором философии.

Но когда СМИ более детально изучили его биографию, оказалось, никакой докторской степени он никогда не имел, а окончил лишь онлайн-курсы. Курьезный скандал набрал такой силы, что Гончаруку пришлось оправдываться перед журналистами.

“Я не ученый, я никогда наукой профессионально не занимался, вы знаете, что есть много разных курсов, других не официальных дипломов, которые может получать человек, это – один из них”, — подчеркнул премьер, а также добавил, что диплом у него на руках — не государственного образца.

Все бы ничего, онлайн-образование имеет место быть, но в этой ситуации глава Кабмина выглядел как минимум глупо. Учитывая этот скандал, малоопытный премьер-министр (не имевший за плечами существенных достижений, помимо работы в грантовой структуре BRDO), вероятно, слабо понимает в государственном управлении.

Железный занавес?

Еще один камень в огород главы правительства -– изоляция от СМИ. Все решения принимаются за закрытыми дверьми, а украинцы узнают о них лишь задним числом. Как например с заседаниями правительства. Если ранее они были публичными, то сейчас журналисты не могут туда попасть и рассказать украинцам о происходящем.

Гончарук сам лично выходит по итогу встречи и выборочно рассказывает о принятых решениях. Как они были приняты – никто не знает. Аналогичный занавес и с публикацией постановлений. Сейчас документы афишируются с большим опозданием, и вовремя понять, что и как решили в правительстве – невозможно.

Просто невероятный набор скандалов и губительных для страны решений всего за 4 месяца. В демократическом и правовом государстве этого будет достаточно, чтобы премьер-министр добровольно ушел в отставку.

https://kurs.com.ua/novost/148145-kabmin-goncharuka-fakticheski-oglasil-vnutrennii-defolt/