Декабрь 20th, 2019

«Газпром» полностью капитулировал в споре о долге перед Украиной

Продолжавшийся три года спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о долге на 2,6 млрд долларов, который присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж, закончился капитуляцией российского газового холдинга.

«Газпром» готов выплатить Украине 3 млрд долларов в соответствии с решением арбитража, сообщил Reuters источник, знакомый с ходом газовых переговоров в Минске.

Урегулирование долга станет частью пакетного соглашения на поставку и транзит российского газа в Ес, рассказали источники Reuters, «Интерфакса» и «Ведомостей».

Заключение транзитной сделки стало итогом пяти лет газовой стратегии России, на которую было потрачено 20 млрд долларов и которая закончилась провалом по всем направлениям. Пообещав в 2015 году полностью отказаться от украинского транзита «Газпром» предпринял три попытки обогнуть Украину газовой трубой и ни одну не смог реализовать.

Проект «Южный поток» был заблокировал Болгарией сразу после аннексии Крыма и резкого охлаждения отношений с Западом.

Проект «Турецкий поток», который строили на инфраструктуре «Южного», столкнулся со сложностями в Турции. Анкара согласилась проложить лишь две нитки (одну для себя, вторую на экспорт) вместо четырех, на которые рассчитывал «Газпром». Экспортная мощность «Турецкого потока» составляет 15,75 млрд кубометров в год — одну шестую от украинского транзита, а единственным твердым покупателем газа, публично признавшим планы, пока стала только Сербия.

Получив отпор в Турции, «Газпром»спешно взялся строить вторую нитку «Северного потока» на 55 млрд кубов. Однако медлительность правительства Дании, которое почти год рассматривало заявку на укладу в своих водах, помешала уложиться в сроки. Даже если труба будет достроена до конца года, запустить прокачку можно будет не раньше середины 2020 года, признал в ноябре глава Минэнерго Александр Новак.

Оказавшись в тупике, за три недели до истечения транзитного контракта, российские чиновники сели за стол переговоров. Их первый раунд — с личной встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже — закончился безрезультатно.

Россия требовала обнуления финасовых претензий и предлагала договор на один год — срок, который необходим, чтобы запустить Nord Stream 2. Киев настаивал на 10-летнем контракте с гарантированным объемом и резко поднял тарифы на прокачку (с 2,6 до 3,5 доллара за тысячу кубов, по данным «Интерфакса»).

Помочь договориться российской делегации взялись американские конгрессмены, которые достали с «полки» лежавшие больше года проекты санкций против России.

11 декабря Палата представителей США, а вслед за ней и Сенат приняли закон о санкциях против Nord Stream 2. Но этого оказалось недостаточно, сдвинуть переговоры с мертвой точки, и, похоже, для закрепления результата сенатский комитет по международным делам одобрил проект «адских санкций» с ударом по госдолгу, госбанкам и ЦБ РФ.

На следующий день — 19 декабря — после почти 9-часовых переговоров в Берлине Россия и Украина объявили, что достигли принципиальной договоренности по газу.

Тогда же в ходе большой пресс-конференции о возможности выплаты долга, который «Газпром» три года оспаривал в европейских судах, объявил президент Владимир Путин.

«Решение суда есть — это правда. И мы должны из этого исходить», — сказал Путин телезрителям федеральных телеканалов. Изначально долг составлял 2,56 млрд долларов, но с учетом пеней сумма достигла 3 млрд.