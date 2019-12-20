Facebook выпустит свою собственную ОС

Об этом сообщает издание The Information. Также оттуда следует, что разработкой руководит Марк Луковски — соавтор Windows NT.
Как известно, Oculus и Portal от Facebook используют модифицированную версию Android. Однако, по словам главы AR и VR-подразделений Facebook Фикуса Киркпатрика, будущее оборудование компании возможно уже не будет зависеть от ПО Google.
По словам же главы отдела аппаратного обеспечения Facebook Эндрю Босворта, компания «хочет сделать это [собственную ОС] сама, потому что не думает, что может доверять рынку или конкурентам».
Также Босворт рассказал, что AR-очки Orion от Facebook могут выйти уже в 2023 году — в том же году на рынок планирует выйти и Apple. Известно, что Facebook работает над интерфейсом для очков, который позволит управлять им с помощью сигналов головного мозга.
Ранее Facebook уже попыталась создать собственную ОС — это привело к «раздвоенной» версии Android, работавшей на телефонах HTC в 2013 году.