Декабрь 20th, 2019

Facebook выпустит свою собственную ОС

Facebook выпустит свою собственную ОС — она призвана уменьшить зависимость компании от Android.

Как известно, Oculus и Portal от Facebook используют модифицированную версию Android. Однако, по словам главы AR и VR-подразделений Facebook Фикуса Киркпатрика, будущее оборудование компании возможно уже не будет зависеть от ПО Google.

По словам же главы отдела аппаратного обеспечения Facebook Эндрю Босворта, компания «хочет сделать это [собственную ОС] сама, потому что не думает, что может доверять рынку или конкурентам».

Также Босворт рассказал, что AR-очки Orion от Facebook могут выйти уже в 2023 году — в том же году на рынок планирует выйти и Apple. Известно, что Facebook работает над интерфейсом для очков, который позволит управлять им с помощью сигналов головного мозга.