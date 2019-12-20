Декабрь 20th, 2019

Это ужос — Критики разгромили мюзикл «Кошки» с Тейлор Свифт

Еще после выхода трейлера фильма «Кошки» в июле стало понятно, что далеко не всем придется по душе подобная анимация. Ролик действительно выглядел жутко и пугающе, так как к лицам известных актеров была очень натурально приделана кошачья кожа.

Критики уже успели оценить картину и предупредили зрителей, чтобы те ни в коем случае не брали своих детей в кинотеатры. А, судя по оценкам, лучше и вовсе сидели дома и не смотрели этот фильм, так как рейтинг «Кошек» на Rotten Tomatoes составил рекордные 17%.

«Просто уму не постижимо, как это могло пройти через все стадии производства, и никто не сказал: ‘Стойте, эти котики выглядят чертовски жутко’», — написал критик из The Hollywood Reporter.

Практически все журналисты заявили, что никогда в жизни не хотели бы больше такого видеть. Основные претензии были обращены к жуткому виду персонажей, однако также кинокритики нашли пробелы и в сюжете, музыке и странном сексуальном подтексте картины.