Декабрь 20th, 2019

«Это дерьмо» — Джордж Лукас проигнорировал премьеру «Звездных войн 9″

Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас проигнорировал американскую премьеру фильма «Звездные войны 9: Скайуокер. Восхождение«. Тем не менее, как отмечает издание Comic Book, глава студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди отдала дань уважения знаменитому режиссеру и продюсеру во время торжественных мероприятий.

«Мы бы все не стояли тут без него. Его версия «Звездных войн» оставила свой след в истории кинематографа, и сегодня мы чтим его наследие. Без него у меня не было бы детства. И для меня большая честь работать в галактике, которую он создал», — заявила она.

Отметим, что Джордж Лукас был недоволен развитием «Звездных войн». Это признавал в своих мемуарах и глава компании Walt Disney Боб Айгер. По его словам, Лукас был разочарован тем, что новое руководство студии Lucasfilm отказалось от использования его сюжета, который он передал после продажи «Звездных войн». «Он знал, что я буду твердо отстаивать право студии на творческий контроль, но ему было нелегко принять это», — написал Айгер.

Ожидается, что девятый эпизод «Звездных войн» стартует в американском прокате с результатом 175-200 миллионов долларов. Walt Disney дает более консервативный прогноз — 160 миллионов долларов.