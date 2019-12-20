Эмма Уотсон собрала на фото главных звезд «Гарри Поттера» спустя годы

Актерская карьера Эммы Уотсон начала стремительно развиваться именно после премьеры фильма «Гарри Поттер», где она сыграла роль очень умной девочки Гермионы. Однако, 29-летняя девушка — не единственная знаменитость, которая стала популярной после выхода на широкие экраны фэнтезийной франшизы.
Так, картина о мальчике-волшебнике и его приключениях с друзьями открыла дорогу в большое кино для многих молодых талантов. Среди них Том Фелтон, Мэттью Льюис, Бонни Райт, Эванна Линч и многие другие.
После съемок коллеги не прекратили общаться, а наоборот — стали близкими друзьями, иногда собираются большой компанией и вспоминают о временах, когда были детьми и снимались в «Гарри Поттере».
Именно из-за таких милых свиданий СМИ не раз приписывали Эмме Уотсон роман с Томом Фелтоном. Даже коллега актеров Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли, признался в одном интервью, что между коллегами действительно существовала искра.
На этот раз друзья встретились перед Рождеством, но не для романтического свидания, а чтобы поздравить своих поклонников с новогодними праздниками.
В своем Instagram Эмма Уотсон и Том Фелтон опубликовали совместное фото, на котором позируют вместе с другими звездами «Гарри Поттера» (не считая Дэниела Рэдклиффа и Руперта Гринта).
Сезонные поздравления от моих школьных друзей, – подписал памятные снимки Фелтон.
На кадрах можно увидеть, что актеры фэнтезийной франшизы о приключениях в волшебном мире действительно повзрослели.
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