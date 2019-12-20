Декабрь 20th, 2019

Эмилия Кларк рассказала, как его едва не выгнали из «Игры престолов»

В интервью 33-летняя Эмилия Кларк довольно часто вспоминает об одном из самых трудных периодов в своей жизни — инсульте, который она перенесла в 2011 году. В это время Эмилия только закончила сниматься в первом сезоне «Игры престолов» (Game of Thrones). Как рассказала актриса в новом подкасте с Джесси Уэри, тогда она испытывала большой страх не только за собственную жизнь, но и за дальнейшую карьеру — звезда боялась лишиться работы в сериале.

Мне понадобилось три недели, чтобы собраться с мыслями и объяснить создателям сериала, почему я не отвечала на старые письма. Это выглядело так, будто я оправдываюсь: «Извините, что не отвечаю! Вы знаете… со мной все в порядке! Все замечательно. Я собираюсь вернуться на работу. Все хорошо!». Я просто боялась, что меня уволят, и пыталась доказать, что я все такая же Эмили, как раньше. Тогда я понятия не имела, что создатели шоу отнесутся ко мне с таким пониманием и заботой,

— поделилась Эмилия.

Эмилия Кларк

В своих предыдущих интервью актриса неоднократно признавалась, что именно работа помогала ей не потерять силу духа и так быстро восстановиться в тот период. Кстати, создатели «Игры престолов» тогда приняли решение не афишировать информацию о болезни звезды.

Для меня шоу стало спасением от всего этого. Я не осознавала, как менялась,

— рассказала Кларк.

Эмилия Кларк в сериале «Игра престолов»

Напомним, что первое кровоизлияние в мозг Эмилия Кларк пережила в 2011 году. Актриса нехорошо почувствовала себя в спортзале, после чего была доставлена в больницу, где врачи провели ей серьезную операцию. Через два года болезнь снова дала о себе знать: аневризма в мозгу Эмилии увеличилась вдвое, из-за чего ей пришлось перенести повторное хирургическое вмешательство.

Эмилия Кларк отмечает, что пройти через все испытания ей помогли самые родные и близкие люди, а также коллеги по съемкам. Свое сильное плечо в трудную минуту тогда Эмилии подставил и коллега по «Игре престолов» Джейсон Момоа — он сильно переживал за Кларк и старался сделать все возможное для ее скорейшего выздоровления.