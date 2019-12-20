Декабрь 20th, 2019

Джессика Бил не простила Джастина Тимберлейка за измену — СМИ

Казалась, что размолвка между 38-летним Джастином Тимберлейком и его супругой, 37-летней Джессикой Бил, причиной которой стало неподобающее поведение Джастина, завершена. На днях знаменитости снова флиртовали друг с другом в социальных сетях, давая понять, что трещины в их отношениях нет. Однако, похоже, путь к примирению будет не таким коротким, каким хотелось бы фанатам пары. По крайней мере, об этом изданию Us Weekly заявил один из инсайдеров.

Джастин и Джессика сейчас сосредоточены на восстановлении своих отношений, но Джессика все еще очень обижена и расстроена из-за Джастина. Она не до конца простила его, и ей пока трудно это сделать,



— заявил источник репортерам.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Напомним, причиной семейной драмы стали кадры, сделанные папарацци, на которых Джастин запечатлен со своей коллегой актрисой Алишей Вейнрайт в баре. На кадрах можно было заметить, что Джастин взял ее за руку, а она положила руку ему на бедро.

В прессе, конечно, разгорелся скандал, негодовали и пользователи сети, заподозрив Тимберлейка в измене. После этого источники из окружения знаменитости поспешили заявить, что Джастин и Алиша всего лишь друзья. Слово пришлось взять и самому Тимберлейку. Актер и певец принес публичные извинения своей супруге, правда, спустя пару дней выяснилось, что сама же Джессика и вынудила его прокомментировать скандал, так как была совершенно расстроена его поведением.

А вот Алиша пока не общалась с прессой на тему злополучного вечера с Тимберлейком. Месяц назад короткий комментарий журналистам дал ее отец, музыкальный продюсер Джефф Вейнрайт. Впрочем, новой информации получить от него не удалось. Мужчина встал на защиту своей дочери и заявил, что Алиша и Джастин просто коллеги по работе. К слову, на этой неделе Тимберлейк завершил свою работу над фильмом «Палмер» (Palmer), на съемочной площадке которого они и встретились. Судя по обновлению в его Instagram, Джастин вернулся в студию звукозаписи и, вероятно, работает над новыми хитами.

Фото из Instagram Джастина Тимберлейка