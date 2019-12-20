Декабрь 20th, 2019

Cправка формы 302 — что это?

Для того, чтобы устроиться на работу, будущему работнику нужно иметь на руках справку формы 302 Н. Чтобы получить этот нужный документ, человеку нужно приготовиться к не самому лёгкому квесту-путешествию по кабинетам медиков. Вас ждёт потеря времени и нервов в длительном ожидании в очередях под кабинетами нужных медицинских специалистов. В лучшем случае на то, чтобы справка была у вас, понадобится 2-3 полных дня.

Чтобы не терять силы и драгоценное время можно получить справку другим путём. Обращайтесь на сайт https://spravki-302.com, и забудьте о проблемах, ожидающих любого, кто решил посетить поликлинику.

Посудите сами, чтобы получить справку обычным путём, мало прийти в поликлинику. Туда вы должны явиться максимально подготовленным. У вас при себе должен быть, что понятно, удостоверяющий личность документ, так называемый паспорт здоровья и направление от будущего работодателя, который направил вас на обследование. Паспорт здоровья – самый проблемный момент в перечне. Без него оформить 302 Н попросту не получится. Если паспорта здоровья у вас нет или он утерян, придётся проходить дополнительный «квест» по его оформлению. В общем, если хотите ощутить на себе все прелести медицинского и канцелярского бюрократизма – добро пожаловать за справкой 302 Н. Скажем прямо – это удовольствие ниже среднего.

В то время как чтобы получить необходимый документ на сайте по ссылке выше, вам нужно просто заполнить форму онлайн, не отрываясь от компьютера и не покидая квартиры. Нужно всего лишь указать ваше имя, дату вашего рождения, адрес, профессию и наименование организации, куда вы устраиваетесь, и телефон.

Согласитесь, так намного проще. Справка будет готова в течение суток без вашего участия. Если вы ещё не решили заказать справку на сайте, то, как мотиватор, отметим специалистов, которых вам придётся обойти, реши вы получать 302 Н самостоятельно:

• офтальмолог;

• терапевт;

• аллерголог;

• дерматовенеролог;

• хирург;

• отоларинголог;

• эндокринолог.

Если список кажется вам небольшим, то напомним, что необходимо ещё:

• УЗИ;

• биохимия крови;

• анализ мочи;

• рентген;

• анализ кала и многое другое.

Не забывайте, что в некоторых случаях могут потребоваться и дополнительные осмотры, и повторные анализы.

В общем, если дорожите своим здоровьем, не ходите за справками в поликлинику, как бы парадоксально это не звучало. Обращайтесь на сайт, и гарантированно получайте нужный вам подлинный документ.