Декабрь 20th, 2019

Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались

СМИ сообщили о расставании 39-летнего Ченнинга Татума и 31-летней Джесси Джей. Актер и певица встречались чуть больше года, но в итоге решили разойтись, как утверждают источники из их окружения.

Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались примерно месяц назад. Они хотят остаться друзьями, — сообщил новость инсайдер.

Осенью прошлого года Ченнинг подтвердил роман с британской поп-звездой, после чего на Джесси обрушились сравнения с его бывшей женой, 39-летней Дженной Дьюэнн.

Джесси и Дженна — одно лицо! — писали издания и пользователи соцсетей.

Джесси Джей

Дженна Дьюэнн

Джей была разочарована и смущена этими сравнениями, но на ее отношения с Татумом они не повлияли. По словам певицы, роман с актером у нее начался не сразу после знакомства: им потребовалось время, чтобы узнать друг друга. Джесси тепло отзывалась о дочери Ченнинга, шестилетней Эверли. За опеку над своим единственным ребенком Татум сейчас борется с бывшей супругой.

Ченнинг Татум, Марк Уолберг, Джесси Джей в 2015 году