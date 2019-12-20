 
 
Декабрь 20th, 2019

Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались

СМИ сообщили о расставании 39-летнего Ченнинга Татума и 31-летней Джесси Джей. Актер и певица встречались чуть больше года, но в итоге решили разойтись, как утверждают источники из их окружения.

Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались примерно месяц назад. Они хотят остаться друзьями,— сообщил новость инсайдер.

Осенью прошлого года Ченнинг подтвердил роман с британской поп-звездой, после чего на Джесси обрушились сравнения с его бывшей женой, 39-летней Дженной Дьюэнн.
Джесси и Дженна — одно лицо!— писали издания и пользователи соцсетей.

 

Джесси Джей

Джесси Джей

 

 

Дженна Дьюэнн

Дженна Дьюэнн

 

Джей была разочарована и смущена этими сравнениями, но на ее отношения с Татумом они не повлияли. По словам певицы, роман с актером у нее начался не сразу после знакомства: им потребовалось время, чтобы узнать друг друга. Джесси тепло отзывалась о дочери Ченнинга, шестилетней Эверли. За опеку над своим единственным ребенком Татум сейчас борется с бывшей супругой.

 

Ченнинг Татум, Марк Уолберг, Джесси Джей в 2015 году

Ченнинг Татум, Марк Уолберг, Джесси Джей в 2015 году

 

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>