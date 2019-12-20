Декабрь 20th, 2019

Брэд Питт рассказал, с кем встретил День Рождения (фото)

В среду, 18 декабря, Брэду Питту исполнилось 56 лет. Устраивать пышный праздник актер не стал, а предпочел отметить день рождения вместе со своими детьми.

Брэд весь день провел в своем доме в Голливуде. Его младшие дети навестили его,

— рассказал источник, добавив, что в гостях у Питта его дети провели некоторое время, прежде чем отправились в дом своей матери Анджелины Джоли.

Брэд Питт с сыном Паксом, дочерью Шайло и сыном Мэддоксом

По словам инсайдеров, актер вместе с детьми отметит и Рождество — они приедут к нему в канун праздника.

Дети приедут к Брэду домой и проведут с ним весь день. У них есть некоторые традиции, которые они соблюдают: праздничный ужин и обмен подарками. Они слушают музыку и просто весело проводят время. Брэд хочет сделать этот день особенным для детей, ему нравится видеть радость в их глазах. Он старается подобрать им содержательные подарки и подарки-впечатления. Самое главное — это просто быть вместе и быть одной семьей. Ему не терпится увидеть их и побыть с ними дома. Это действительно единственное, чего он хочет,

— поделился аноним.

Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми

Но, несмотря на то что Брэд Питт и Анджелина Джоли воспитывают шестерых детей, по словам источника, на Рождество к Питту приедут лишь младшие: 11-летние близнецы Нокс и Вивьен и 13-летняя Шайло, которая, если верить западным СМИ, уже сменила имя на Джон.

После скандального развода с Джоли и длительной битвы за опеку над детьми актер сохранил хорошие отношения не со всеми из них. Так, с 18-летним Мэддоксом у них и вовсе натянутые отношения. Как говорят источники, отец и сын даже не общаются.