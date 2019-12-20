Декабрь 20th, 2019 Археологи обнаружили храм самого бестолкового царя Египта (фото)



Величественный храм эпохи Птолемея IV, правившего в III веке до н.э., нашли рабочие-строители, прокладывавшие канализацию в египетском городке Тама.

В настоящий момент исследователи изучают стены храма, в частности, надписи, упоминающие имя Птолемея IV, а также юго-западную часть строения, украшенную рельефным изображением Хапи — бога ежегодных разливов Нила и покровителя урожая в египетской мифологии. Хапи, известный также как «Повелитель рыб и птиц болотных», изображен принимающим подношения, в окружении птиц и животных.





В ходе раскопок

Генеральный секретарь Министерства по делам древностей Египта Мустафа Вазири заявил, что буровые работы на территории приостановлены, чтобы дать возможность археологам восстановить руины древнего здания.



Птолемей IV был представителем знаменитой династии, родоначальником которой считается полководец Александра Македонского Птолемей I. Правителем наш герой был никудышным, предпочитал вести праздный образ жизни, отдав на откуп решение государственных вопросов царедворцу Сосибию. Характеризуя последнего, историк Полибий называет его «хитрым и опытным старым негодяем».



В 217 года до н. э. Птолемей IV женился на своей сестре, положив начало культу Птолемея и Арсинои, которым поклонялись под именем Богов Филопаторов. Царь питал слабость к изящным искусствам, поэтому проводил время в общении с поэтами, музыкантами и доморощенными философами. Властелин Египта и сам баловался сочинительством, написав пьесу «Адонис», вероятно, эротического характера.





Голова колоссальной статуи Птолемея IV, изображающая его в виде Геракла

Был он известен и как любитель дионисийских оргий — празднеств в честь бога Вакха (Диониса). Времени на управление страной у царя почти не оставалось, поэтому, как писал британский историк Эдвин Бивен, за период своего правления Птолемей IV довел Египет до «состояния бессилия и унижения, из которого государство уже никогда не поднялось на ту гордую высоту, которую оно занимало при первых трех царях династии Птолемеев».



Тем не менее, Птолемей IV оставил след в истории как заядлый строитель, так, при нем были возведены храм Немти в Антеополе, храм возрождения в Медамуде близ Луксора, гробница Осириса в Элефантине, продолжались работы над храмом в Эдфу, посвященном богу неба и солнца Хору. Вероятно, одним из забытых строительных проектов Птолемея был и храм, обнаруженный недавно к северу от города Сохаг, на западном берегу Нила. Это еще один штрих к портрету царя, при котором начался упадок великой династии, уступавшей под натиском Рима. Найден фрагмент настоящего древнеримского военного диплома

Найден фрагмент настоящего древнеримского военного диплома Ученые признали существование четырёх основных типов личности

Ученые признали существование четырёх основных типов личности Лучшие роли Сергея Юрского

Лучшие роли Сергея Юрского В нетронутой гробнице Фридриха III археологи обнаружили корону



