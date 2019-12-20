Декабрь 20th, 2019 Apple разрабатывает новую клавиатуру для устройств Mac, которая будет лишена физических кнопок Примерно одиннадцать лет назад, в тот момент когда корпорация Apple выпустила самый первый iPhone, все мы были сильно удивлены тому факту, что мы можем крайне удобно печатать текст без помощи кнопок, а посредством обыкновенного сенсорного экрана. На тот момент появление самой первой, действительно хорошо и удобно рабочей экранной клавиатуры было действительно чем-то в роде серьёзного прорыва. И если все мы уже давно привыкли к тому, чтобы набирать тексты при помощи экрана, в плане клавиатур для персональных компьютеров и ноутбуков никакого прогресса по большому счёту нет. Да, механизмы совершенствуются, но всё равно это не тот уровень технического скачка, который произошёл с мобильными устройствами. Руководство Apple это прекрасно понимает, и именно поэтому хочет совершить действительно эффектную революцию в плане своих клавиатур. Да и к тому же к изменению своей концепции подталкивают и крайне многочисленные жалобы со стороны пользователей, у которых очень часто ломаются их «клавиатуры-бабочки».



Новый патент вышеуказанного технического гиганта указывает именно на то, что уже очень скоро мы увидим совершенно новое поколение клавиатур от Apple. Мы могли предположить многое в плане дальнейшего вектора развития клавиатур, и, ко всеобщему удивлению, сбылось самое необычное и странное предположение. Apple запатентовала технологию, которая позволяет полностью отказаться от привычных всем нам кнопок, используя заместо них «виртуальные клавиши». Разработанная силами Apple технология позволяет крайне правдоподобно эмитировать привычные всем нам традиционные механические клавиатуры. Если вам интересно, как именно будет имитироваться «натуральное» нажатие, то в обнаруженном патенте объяснено и это. Технический гигант планирует использовать довольно-таки перспективную комбинацию тактильных «двигателей» и электростатических зарядов. При помощи совокупности двух данных технологий, каждая из клавиш сможет «излучать собственный отклик», который будет являться совокупностью двух вышеуказанных механических решений.







Если с нажатием на клавиши всё более-менее понятно, то как же компания собирается реализовать «реалистичное ощущение от проведения пальцами или ладонью по клавиатуре»? Ответ одновременно и прост и сложен. Инженеры Apple вынуждены сделать так, чтобы упомянутые выше электростатические заряды при контакте с клавиатурой пускались в ваши пальцы. Именно благодаря этому и будет воссоздано натуральное ощущение от прикосновения. Как бы то ни было, в любом случае это всего-навсего патент, который не означает, что компания в обязательном порядке реализует свою задумку в ближайшее время. Возможно мы увидим такую клавиатуру уже через пол года, а возможно через 10 лет. Как бы то ни было, уверены мы можем быть лишь в том, что Apple действительно готовится заменить надоевшую многим клавиатуру-бабочку. Например некоторое время назад компания точно так же запатентовала новый вид клавиатуры, клавиши которой могут состоять целиком из стекла. В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый Apple назвала лучшие приложения и игры 2019 года

Apple назвала лучшие приложения и игры 2019 года Доход компании Apple превысит доходную часть бюджета России

Доход компании Apple превысит доходную часть бюджета России Apple попросила правительство США остановить торговую войну



