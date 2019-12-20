Декабрь 20th, 2019

Актер накачался для фильма Marvel и из-за этого попал в порно

Актер на протяжении целого года работал с тренерами над рельефом своего тела и оказался на порносайте.

Номинант на премию Оскар актер Кумэйл Нанджиани целый год качался для фильма Marvel, а оказался на порносайте. Об этом актер рассказал на своей странице в Instagram.

Для съемок в ленте Вечные студии Marvel 41-летний Нанджиани в течение года занимался с тренерами и под присмотром диетологов. Мужчина проработал все мышцы своего тела, создав идеальный рельеф.

Актер отметил, что никогда не думал, что станет «выкладывать томные фото без рубашки», но он работал слишком много и не удержался. В комментарии к снимкам другой голливудский «качок» Дуэйн Скала Джонсон отметил отличные формы Нанджиани.

Спустя несколько дней актер обнаружил, что порносайт Pornhub использовал его снимок для обозначения категории «Мускулистые мужчины».