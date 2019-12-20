Декабрь 20th, 2019

40 пленных боевиков отказались возвращаться в «ЛДНР»: лучше Украина, чем этот «ад»

Несколько десятков человек фактически срывают проведение обмена всех на всех между Киевом и боевиками «ЛДНР», отказываясь возвращаться на оккупированные территории.



В Сети была озвучена одна из версий причины, по которой срывается и задерживается обмен пленных между Киевом и боевиками «ЛДНР», несмотря на достигнутые договоренности на саммите в Париже, сообщает Диалог.UA. Так, часть заключенных на подконтрольной территории наотрез отказываются возвращаться к оккупантам РФ в рамках большого обмена.



