 
 
Декабрь 20th, 2019

40 пленных боевиков отказались возвращаться в «ЛДНР»: лучше Украина, чем этот «ад»

Несколько десятков человек фактически срывают проведение обмена всех на всех между Киевом и боевиками «ЛДНР», отказываясь возвращаться на оккупированные территории.

В Сети была озвучена одна из версий причины, по которой срывается и задерживается обмен пленных между Киевом и боевиками «ЛДНР», несмотря на достигнутые договоренности на саммите в Париже, сообщает Диалог.UA. Так, часть заключенных на подконтрольной территории наотрез отказываются возвращаться к оккупантам РФ в рамках большого обмена.

Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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