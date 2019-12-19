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Журнал The Economist назвал страну года



Журнал The Economist назвал страной года Узбекистан: ситуация в стране заметно улучшилась благодаря реформам президента Шавката Мирзиеева.

По наблюдению The Economist, Мирзиеев «с удовольствием либерализовал» экономику и перешел к политическим реформам. «Главная политическая перемена — сажать людей за их мнение стали меньше», — поясняет журнал.

Республика стала «менее деспотичной», утверждает издание: Мирзиеев закрыл колонию «Жаслык», разрешил доступ в страну иностранным журналистам, давление на бизнес и коррупция стали меньше.

В 2019-м на звание страны года The Economist также рассматривал Новую Зеландию, Северную Македонию и Судан. В 2018-м страной года журнал назвал Армению.

Мирзиеев стал президентом Узбекистана в 2016 году, победив на досрочных выборах, которые объявили после смерти Ислама Каримова, руководившего страной 27 лет.

Category: Мир, Новости ﻿
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