Декабрь 19th, 2019

В России начнутся учения по отключению россиян от интернета

Министерство связи направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными . Документ, подписанный министром связи Константином Носковым, опубликовал телеграм-канал «ЗаТелеком».

Первоначально учения по «обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования» интернета в России планировали провести 19 декабря. Но, как уточняет «ЗаТелеком», учения перенесли на 23 декабря. Официально это не подтверждено.

В ходе учений, в частности, планируют проверить «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов». Среди других задач — «проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ».

К учениям намерены привлечь Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лабораторию Касперского» и других.

Правительство РФ ранее постановило, что учения по изоляции Рунета должны проводиться не реже одного раза в год.