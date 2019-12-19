Декабрь 19th, 2019

В Москве атаковали офис ФСБ — 4 убито

В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба — по предварительным данным убито 4 человек. Как пишет РБК со ссылкой на источники, неизвестный преступник открыл огонь из автомата Калашникова. По предварительным данным, стрельбу открыли в приемной спецслужбы, после чего нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять там. Как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник ФСБ, изначально нападавших было трое — двое из них были убиты в приемной.

Пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. Телеграм-канал «112» пишет о трех погибших сотрудниках ФСО, Mash сообщает об одном убитом сотруднике ГИБДД. По данным агентства «Москва», в перестрелке были ранены два человека, один из которых позже умер — его принадлежность к какому-либо ведомству агентство не уточняет.

В городе введен план «Сирена», пишет Baza. Во всех зданиях объектов ФСБ объявлен план «Крепость» — они закрыты на вход и на выход. На место вызваны сотрудники специального отряда быстрого реагирования и дежурная группа центра спецназначения «Альфа», сообщает РЕН ТВ.