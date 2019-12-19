Декабрь 19th, 2019

В Китае будут строить летающие автомобили





Китайский автопроизводитель Geely построит завод для сборки летающих автомобилей Terrafugia.

Согласно сообщению пресс-службы Geely, предприятие расположится в городе Ухань (провинция Хубэй). Строительство начнется 30 октября текущего года и, как ожидается, займет примерно 12 месяцев. Площадь застройки составит более 182 тысяч квадратных метров, пишет Autonews .



Американская компания Terrafugia, которую Geely приобрела в 2017 г., начала разрабатывать одноименный летающий автомобиль в 2006 году и к настоящему моменту представила несколько концептуальных моделей.



Дату выхода автомобиля-самолета на рынок и его цену в Terrafugia пока не называют .