 
 
Декабрь 19th, 2019

В Китае будут строить летающие автомобили



Китайский автопроизводитель Geely построит завод для сборки летающих автомобилей Terrafugia.

Согласно сообщению пресс-службы Geely, предприятие расположится в городе Ухань (провинция Хубэй). Строительство начнется 30 октября текущего года и, как ожидается, займет примерно 12 месяцев. Площадь застройки составит более 182 тысяч квадратных метров, пишет Autonews .

Американская компания Terrafugia, которую Geely приобрела в 2017 г., начала разрабатывать одноименный летающий автомобиль в 2006 году и к настоящему моменту представила несколько концептуальных моделей.

Дату выхода автомобиля-самолета на рынок и его цену в Terrafugia пока не называют .

Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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