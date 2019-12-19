Декабрь 19th, 2019

Украина приобретет ударные вертолеты AH-64 «Apache»

Министерство обороны планирует обновить парк армейской авиации Вооруженных Сил Украины за счет закупки американских ударных вертолетов McDonnell Douglas AH-64 «Apache» ( «Апач»).

Такое решение принято по результатам оборонного анализа, который завершился на прошлой неделе, а его результаты переданы в Кабинет Министров Украины. При анализе были оценены угрозы нацбезопасности и перспективы развития среды безопасности; осуществлено планирование сил и ресурсов; формирование перспективной модели организации обороны и составляющих сил обороны.

Результаты анализа станут базой для разработки Стратегии военной безопасности Украины, стратегий и программ развития видов и родов войск Вооруженных Сил Украины, других компонентов сил обороны.

https://www.ukrmilitary.com/2019/12/ah-64-apache.html