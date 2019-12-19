Декабрь 19th, 2019

Ученые составили список продуктов, вызывающих у человека зависимость





Ученые из Мичиганского университета назвали продукты, вызывающие у человека зависимость. Оказалось, чаще привыкание появляется к блюдам, содержащим такое же количество жиров и углеводов, как и грудное молоко.



Ученые провели исследование со студентами, пробовавшими 35 видов продуктов. Добровольцы описывали свои ощущения в специально составленной анкете и оценивали пищевую привлекательность блюд. Анализ показал, что сильное привыкание вызывают пицца, фри, мороженое, шоколад, чизбургеры, жареный в масле попкорн, чипсы и печенье.



Авторы работы считают, что в ранние годы мозг младенца чувствителен к переживаниям и на всю жизнь сохраняет воспоминания о вознаграждении. Для ребенка пища является наградой, поэтому человек на подсознательном уровне тянется к продуктам, похожим по энергетической ценности на материнское молоко.