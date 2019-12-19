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Ученые сделали робомуху, которой не страшна мухобойка. Но зачем она нужна — объяснить не могут.

Инженеры создали мягкую робомуху, которая выживает даже после ударов мухобойкой. Устройство двигается благодаря сокращениям искусственных мышц — и развивает скорость до 3 м/с, говорится в сообщении Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL). Ученые представили две версии мягкого робота, который получил название DEAnsect. Первая версия устройства исключительно прочная — внешне она выглядит как нечто среднее между мухой и стрекозой, а ее части соединены между собой с помощью сверхтонких проводов. Робота можно складывать, сжимать в ладони и бить мухобойкой — все эти действия не причиняют ему вреда.

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Вторая версия робота полностью лишена проводов и передвигается автономно. Она весит около 1 гр, а батарея и все электронные компоненты установлены в верхней части (на спине) робота.

«В настоящ

Category: Видео, Наука, Новости ﻿
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