Ученые сделали робомуху, которой не страшна мухобойка. Но зачем она нужна — объяснить не могут.

Инженеры создали мягкую робомуху, которая выживает даже после ударов мухобойкой. Устройство двигается благодаря сокращениям искусственных мышц — и развивает скорость до 3 м/с, говорится в сообщении Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL). Ученые представили две версии мягкого робота, который получил название DEAnsect. Первая версия устройства исключительно прочная — внешне она выглядит как нечто среднее между мухой и стрекозой, а ее части соединены между собой с помощью сверхтонких проводов. Робота можно складывать, сжимать в ладони и бить мухобойкой — все эти действия не причиняют ему вреда.