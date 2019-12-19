Ученые подтвердили — в Антарктиде самый глубокий каньон на Земле



Новая экспедиция принесла из Антарктиды странные вести. Как оказалось, ледяной покров древнего континента скрывает под собой разлом глубиной в 4 километра.

И это официально самый большой каньон в мире. Находится он прямо под ледником Денман. Открытие сделал профессор Калифорнийского университета Мэтью Морлингем — он три года посвятил поиску.

Ученые предприняли несколько попыток измерить точную глубину провала звуковым оборудованием. Но пока конечной точкой придется считать четырехметровую отметку. Существует множество участков, по которым мало или совсем нет данных.

Проблема еще и в том, что впадина слишком глубока для такого оборудования. Эхо идет не от дна, а от стен и это затрудняет поиск дна.

Существует и довольно смелая теория о бездонном провале под Антарктидой. Наука допускает такую возможность — провал может уходить до самого центра планеты.

Фото: dailymail