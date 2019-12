Декабрь 19th, 2019 Ученые объяснили, почему черных кошек так мало Ученые объяснили, почему черных кошек так мало. Правда для этого потребовались длительные и кропотливые исследования, но результат полностью объясняет причину такого феномена. Количество меланистов (особей с темным окрасом покровов тела, близким к черному) среди кошачьих ограничено не только генетическими факторами и суточным периодом активности, но и тем, как темная шерсть влияет на общение с другими особями, сообщается в PLoS ONE. У меланистов семейства кошачьих нет белых пятен на ушах, которые позволяют сообщить другим кошкам о намерениях — следовательно, меланизм ограничивает возможность кошачьих общаться в темноте.

У большинства представителей семейства кошачьих найдены темные морфы, самая известная из них — черная пантера (леопард). Считается, что меланистов особенно много среди лесных видов. Плотная растительность делает таких кошек малозаметными, особенно в сумерках и ночью (немало кошачьих активны именно в это время). Кроме того, долю меланистов в различных случаях объясняли половым отбором (вероятно, в каких-то популяциях различных кошачьих самки предпочитают темноокрашенных самцов, а в каких-то — наоборот), эффективностью борьбы с паразитами и терморегуляцией (черный мех быстрее нагревается). Однако до сих пор исследователи почти не обращали внимания на то, как темный цвет зверей влияет на набор визуальных сигналов, которые они могут подать друг другу. У кошек один из важнейших сигналов этой категории — демонстрация белых пятен на ушах. Их животные показывают, когда напуганы или готовятся пойти в атаку. Однако у меланистов эти пятна не выражены. Бразильские биологи во главе с Маурисио Эдуардо Грайпелем (Maurício Eduardo Graipel) из Федерального университета штата Санта-Катарина выдвинули несколько взаимодополняющих гипотез о меланизме и наличии белых пятен на ушах. Они предположили, что белые пятна чаще встречаются у обитателей закрытых местностей: эти участки шерсти заметны даже при обилии объектов вокруг и низкой освещенности, а значит, их можно показывать друг другу почти всегда. Вторая гипотеза заключается в том, что меланисты ночью не могут подавать визуальные сигналы другим особям, так как у них нет белых пятен на ушах. Поэтому, несмотря на то, что потенциальные жертвы не видят черных кошек в темноте (и это облегчает охоту), доля меланистов в популяции не может быть очень высока, поскольку они неспособны полноценно коммуницировать. В-третьих, по мнению авторов, темноокрашенные кошки в описанных условиях все-таки могут получать информацию от особей обычного окраса, у которых белые пятна на ушах имеются. Видимо, именно те сигналы, что меланисты получают от других кошачьих своего вида, и помогают им выжить в закрытой местности, благодаря чему доля животных с необычным окрасом там ненулевая. Южная тигровая кошка-меланист (A) и животное обычного окраса (B) Graipel et al. / PLOS ONE, 2019 Поделиться Чтобы проверить эти предположения, зоологи собрали данные по 40 видам кошачьих. Из них меланизм обнаружили у 15 видов, в том числе у описанной в 2013 году южной тигровой кошки (Leopardus guttulus). Устные свидетельства без фотоподтверждений или научных статей не учитывались. Ученые смотрели, на открытой или закрытой местности обычно живут рассмотренные виды, в каких филогенетических (родственных) отношениях они между собой находятся, как они контактируют с другими особями, в какое время суток активны конкретные кошачьи и есть ли у них белые пятна. Все указанные параметры сопоставили с тем, есть ли среди представителей конкретных видов темные морфы. Связь между различными параметрами определяли, используя одну из пороговых статистических моделей. Она выявляла (уровень доверия 0,95), могли ли два параметра — скажем, наличие белых пятен на ушах и наличие среди особей данного вида меланистов — развиваться в эволюции независимо друг от друга или же они взаимозависимы. Подсчеты подтвердили предположения. Действительно, белые пятна важны для общения кошачьих в закрытых местностях, они гораздо чаще встречаются у обитателей таких пространств (линейный коэффициент корреляции r = 0,271, наибольшая плотность вероятностиHDI = 0,023–0,513). Меланизм ограничивает общение с другими особями своего вида. Это следует из того, что особи с темной окраской наиболее часты среди видов, проявляющих активность не только в сумерках и ночью, но и днем (r связи чисто ночного образа жизни и меланизма = −0,295, HDI = −0,052 — −0,523). Будучи исключительно ночными, такие кошки имели бы очень мало шансов наладить контакт друг с другом. Кроме того, меланистов чаще находят у видов, представители которых в норме имеют белые пятна на ушах (r = 0,647, HDI = 0,519–0,771). Это, по мнению авторов, означает, что темные звери полагаются на сигналы, которые они «считывают» с ушей кошек обычного окраса. Получается, что на наличие меланистов среди представителей конкретных видов влияет ранее не учтенный фактор — общение с помощью зрительных сигналов, которые подаются демонстрацией друг другу белых пятен на ушах. Эти сигналы, судя по всему, особенно важны для кошачьих, живущих на закрытых пространствах, и хороши тем, что заметны даже ночью, пусть и на небольших расстояниях. Неспособность темноокрашенных зверей подавать их ограничивает долю меланистов. Но поскольку сами они могут видеть чужие белые пятна (а еще потому что темная шерсть отлично маскирует при низкой освещенности), это ограничение не фатально. В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

