Трамп назвал импичмент «политическим самоубийством» демократов

Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент, объявленный ему демократами Палаты представителей, ведет к «политическому самоубийству» Демократической партии.

Об этом он заявил на митинге своих сторонников в штате Мичиган, передает Fox News.

Трамп подчеркнул, что демократы стремились объявить ему импичмент «еще до того, как он начал борьбу».

Кроме того, президент заявил, что в палате представителей трое демократов голосовали против импичмента, и назвал факт того, что демократы заняли сторону республиканцев, «неслыханным».

В то же время в заявлении, опубликованном Белым домом, говорится, что президент Трамп «готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен в своем полном оправдании при рассмотрении дела в сенате».

Напомним, Палата представителей США проголосовала за объявление импичмента президенту Дональду Трампу по обеим статьям обвинения. Теперь дело переходит в сенат, где большинство составляют сторонники Трампа.