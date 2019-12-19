Декабрь 19th, 2019

Тома Круза заподозрили в романе с актрисой

57-летний голливудский актер, режиссер и продюсер Том Круз закрутил новый роман.

Новой возлюбленной Круза стала 38-летняя британская актриса Мишель Докери, которая известна по роли Мэри Кроули в сериале и одноименном фильме «Аббатство Даунтон». В публикации отмечается, что Том и Мишель неоднократно вместе посещали различные светские вечеринки. Так, в прошлом месяце актеры вместе появились на мероприятии бренда Armani. А в начале декабря на церемонии British Fashion Award они сидели рядом. Однако, на красной дорожке Круз и Докери позировали появились отдельно.

Инсайдер из близкого окружения Тома Круза заявил, что актер видит перспективу в отношениях с Докери, однако их роман сейчас только на стадии ухаживания. Поэтому артист не спешит спешить с разглашением их отношений.