Декабрь 19th, 2019

Список людей года по версии Nature «захватили» биологи и экологи

Журнал Nature опубликовал свой традиционный список людей года. По сравнению с предыдущими годами, в нем стало больше биологов и экологов. Не обошлось также без квантового превосходства, CRISPR-редактирования генома, «оживления» свиной головы и Греты Тунберг.

Каждый год журнал Nature завершает списком из 10 людей года — тех, кто особенно проявил себя в разных сферах науки. Среди них встречаются как ученые, которые совершают открытия, так и другие люди: политики, юристы, экологические активисты и даже пациенты — как, например, Эмили Уайтхед, которая попала в список 2017 года, потому что стала первым человеком, победившим рак с помощью генной терапии CAR-T.

В последние годы в десятке Nature оказывался один антигерой — человек, который сделал действительно много, но не в поддержку науки, а для борьбы с ней. В этот раз обошлось без антигероя, причем биологи и экологи всерьез потеснили физиков и общественных деятелей.

Список открывает человек, который сам пострадал от антигероя — Рикардо Гальван (Ricardo Galvão). Это пожилой бразильский физик из Национального Института Космических Исследований случайно вошел в историю как борец за экологию и права ученых. Группа под его руководством опубликовала отчет об исчезновении лесов в долине Амазонки. Сама по себе эта проблема не нова, но в 2019 году ученые зафиксировали резкие изменения. Их отчет раскритиковал президент Бразилии, обвинив Гальвана в искажении данных и сговоре с защитниками окружающей среды. В ответ на это Гальван открыто назвал президента трусом, за что и лишился своей должности.

Еще один представитель фракции экологов в списке — Сандра Диаз (Sandra Díaz), сопредседатель Межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES). В частности, она координировала работу исследователей в 51 стране мира, результатом которой стал обзорный доклад по влиянию человека на биоразнообразие. На полутора тысячах страниц эксперты подробно рассказали о том, как оно менялось до сих пор, и предупредили, что около миллиона видов растений и животных могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие десятилетия.

В список также попали двое физиков. Первый — Виктория Каспи (Victoria Caspi), главный исследователь по поиску быстрых радиовсплесков в канадской коллаборации CHIME. До недавнего времени их было зафиксировано всего два, но в 2019 году команда Каспи обнаружила еще восемь — тем самым значительно увеличив количество информации об этих пока загадочных феноменах. Второй из физиков — Джон Мартинис, глава лаборатории Google, которая занимается квантовыми компьютерами. В конце октября его группа сообщила о том, что достигла квантового превосходства, то есть решила задачу, непосильную для современных суперкомпьютеров.

Каждый год Nature отмечает в своем списке людей, которые борются за соблюдение этических принципов в науке — например, гендерного равноправия или честности публикуемых данных. В этот раз таким человеком стала австралийский биоэтик Венди Роджерс (Wendy Rogers). С 2016 года она руководит консультативной группой при международной коалиции, которая призвана остановить нарушения закона при трансплантации органов в Китае — есть подозрения, что многие из этих органов получены от тюремных заключенных. Группа Роджерс внимательно анализировала статьи китайских врачей, связанные с трансплантацией. Сейчас около двух десятков таких работ отозваны из журналов — их авторы не смогли внятно объяснить происхождение донорских органов. А недавно группа Роджерс проанализировала отчет китайских властей о программе донорства и нашла в нем следы фальсификации данных.

Также Nature отметил работы четырех биологов. Йоханнес Хейл-Селасси (Yohannes Haile-Selassie) обнаружил новый, неожиданно хорошо сохранившийся, череп анамского австралопитека. Этот череп относился к тому историческому периоду, по которому палеоантрополгам не хватало данных — 3,8 миллионов лет назад. Восполнив пробел в знаниях по этому периоду, Хейл-Селасси опроверг одно из предположений в области эволюции человека. Ранее считали, что афарские австралопитеки (к которым относится знаменитая Люси) произошли от анамских, однако новое открытие показало, что как минимум сотню тысяч лет два вида существовали параллельно.

Хункуй Дэн (Hongkui Deng) удостоился упоминания за то, что продемонстрировал безопасность CRISPR-отредактированных клетокдля лечения ВИЧ-инфекции. Правда, эффективным его лечение не было — виной тому слишком низкий процент редактирования — однако главную свою цель, отсутствие побочных эффектов, он зафиксировал и создал полезный для клинической практики прецедент.

Не обошлось и без разговора о, вероятно, самом спорном эксперименте года — частичном восстановлении функций в мозге свиньи через четыре часа после смерти. СМИ называли его оживлением и воскрешением из мертвых и фантазировали о том, какие мысли могли бы появиться в таком мозге. Однако руководитель работы Ненад Сестан (Nenad Sestan) утверждает, что о каком бы то ни было воскрешении речи здесь не идет. Его группа просто показала способ поддерживать жизнеспособность нервных клеток в течение нескольких часов — что может быть полезно, например, при долгих операциях на мозге или клинической смерти.

Наконец, Жан-Жак Муембэ Тамфем (Jean-Jacques Muyembe Tamfum), один из первых исследователей эболавируса, сейчас отмечен Natureза заслуги в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола в Конго. Муембе координирует не только работу по предотвращению распространения болезни, но и клинические испытания. В частности, благодаря ему мы знаем о том, что от лихорадки существуют эффективные лекарства, а в ноябре 2019 года была официально одобрена первая вакцина.

Завершает список Nature Грета Тунберг. Вслед за журналом Time, Natureоценил усилия, которые она приложила, чтобы привлечь внимание людей к проблеме изменения климата — в том числе, и молодых людей, которые вольются в научное сообщество в ближайшем будущем.

Вслед за основным списком Nature публикует небольшой постскриптум-тизер на 2020 год. В него входят те, кому еще только, возможно, предстоит внести свой вклад в мировую науку, кто балансирует на грани между рядовым исследованием (и, возможно, даже скандалом) и значительным открытием. Среди тех, за кем Natureпризывает внимательно следить в будущем году, есть два человека, о которых мы уже рассказывали — это Гэн Мейюй, под руководством которой в Китае разработали новое (и вызывающее множество вопросов) лекарство от болезни Альцгеймера, и Денис Ребриков, российский биолог, который разрабатывает технологию генетического редактирования эмбрионов.