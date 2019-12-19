Декабрь 19th, 2019

Силы Асада при поддержке России обстреливают зону деэскалации в Сирии

В сирийской провинци Идлиб за прошедшие трое суток погибли более 30 мирных жителей в результате бомбардировок со стороны правительственных войск при поддержке российской авиации. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека.

Провинция Идлиб, которая остаётся под контролем оппозиции, входит в так называемую «зону деэскалации», на её территории официально действует режим прекращения огня. Однако он регулярно нарушается. 17 декабря в результате авиаударов на северо-западе Сирии со стороны правительственных сил погибли не менее 14 человек. Из-за интенсивных обстрелов свои дома покинули тысячи жителей. Об этом сообщали правозащитники и активисты.

Увеличение числа ударов по провинции Идлиб в последние недели может свидетельствовать о готовящемся наземном наступлении сил президента Сирии Башара Асада. Целью является восстановление работы главной магистрали, связывающей столицу Дамаск с северным городом Алеппо. До начала войны в 2011 году Алеппо был коммерческим центром страны. Маршрут был закрыт отрядами вооружённой оппозиции с 2012 года.

Ранее в декабре Россия, Турция и Иран заявили об обеспокоенности усилением присутствия террористических группировок в Идлибе. Страны пообещали координировать свои действия.