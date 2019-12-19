Декабрь 19th, 2019

Селена Гомес рассказала, зачем уехала в Африку

27-летняя Селена Гомес неравнодушна к различным проблемам общества, выступает против дискриминации и пытается оказать любую помощь в этом вопросе. Недавно певица вернулась из путешествия по Кении, куда отправилась с благотворительной миссией вместе с организацией WE.

Кадры из этой поездки Селена опубликовала в инстаграме: на этих фото звезда позирует вместе с коренными жителями Кении и другими волонтерами.

Селена Гомес с местными школьниками

Я поделюсь еще многими историями голосов, которые должны быть услышаны. Мы работаем над чем-то особенным, что, надеюсь, изменит жизнь многих. Это все, чем я могу поделиться на данный момент. Организация WE делает невероятные вещи, и для меня большая честь стать частью этой семьи. Это только начало… Мое сердце будет посвящено служению людям,

— написала Гомес.

Судя по кадрам из поездки, Селена много общалась с местными школьниками, чему-то их обучала и делилась своим опытом. Вместе с другими членами организации Гомес также познакомилась с дикой природой и местными слонами.

В комментариях фолловеры восхитились неравнодушием и добрым сердцем Селены Гомес. Поклонники отметили, что гордятся новой инициативой звезды и с нетерпением ждут подробностей ее поездки в Кению.

Напомним, что не так давно Селена Гомес также поднимала проблему мигрантов в США. Звезда выступила продюсером серии документальных фильмов на эту тему и призналась, что ее семье в свое время также пришлось нелегально пересекать границу Мексики с Америкой.