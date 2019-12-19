Декабрь 19th, 2019

Рэпера 6ix9ine приговорили к двум годам тюрьмы за участие в преступной банде

Окружной суд Нью-Йорка приговорил к двум годам лишения свободы 23-летнего рэпера Дэниэла Эрнандеса, более известного как 6ix9ine и Tekashi69, сообщает NBC News.

Музыкант был признан виновным в участии в преступной группировке Nine Trey Gangsta Bloods, основанной заключенными тюрьмы на острове Райкерс в Нью-Йорке.

В общей сложности 6ix9ine грозило до 47 лет тюрьмы, но он пошел на сделку со следствием и дал показания на других участников группировки.

Рэпер уже находится в заключении 13 месяцев и может выйти на свободу в ноябре 2020 года.

6ix9ine получил известность в 2017 году после выхода дебютного сингла «Gummo», собравшего более 260 миллионов просмотров на ютьюбе. Дискография рэпера насчитывает один микстейп и один студийный альбом.

В сентябре 2018 года 6ix9ine выступал с концертом в Москве, в ходе которого на него напал мужчина.