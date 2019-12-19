Декабрь 19th, 2019

ПриватБанк подал в суд на Коломойского в Израиль на 600 млн. долларов

«ПриватБанк» инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Об этом сообщает пресс-служба банка. В сообщении отметили, что независимый наблюдательный совет и правление банка согласно закону должны приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить «возмещение убытков банка теми, кто эти убытки нанес». По новому иску — Коломойский и Боголюбов должны еще 600 млн. долларов возмещения убытков.

Помимо этого, «ПриватБанк» увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавэр в США и подал в суд дополненное исковое заявление. Также, госбанк продолжает подготовку к слушанию по существу своего искового заявления против бывших владельцев и других лиц на сумму более 3 млрд долларов, учитывая проценты в Высоком суде Англии и Уэльса.