НАСА представило проект гигантского космического телескопа

HabEx сможет получать прямые изображения около 110 близких к Солнцу экзопланетных систем. Помимо спектрометрического оборудования, HabEx будет оснащен коронографом для исследований атмосфер экзопланет в оптическом, ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазонах. С помощью этих опытов ученые смогут найти признаки наличия водяного пара, а также молекулярного кислорода, озона, метана, CO2, CO и O4 — эти биомаркеры позволят найти возможность зарождения жизни на этих экзопланетах.

В случае, если НАСА удастся получить необходимое финансирование для проекта — около $7 млрд, то HabEx будет запущен в космос после 2030 года.

Сейчас НАСА заканчивает тестирование еще одной орбитальной обсерватории — телескопа «Джеймс Уэбб», который будет работать на гала-орбите вокруг точки Лагранжа L2. Телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) будет запущен в космос в 2021 году вместо культовой космической обсерватории «Хаббл», которая находится в космосе с 1990 года и уже постепенно разваливается. Последняя выполненная миссия «Хаббл» прошла в 2009 году, после этого телескоп просто собирает данные о Вселенной, однако уже три из шести его гироскопов прекратили свою работу.