Декабрь 19th, 2019

Мировая премьера последней части «Звездных войн»

В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера едва ли не самого ожидаемого фильма года — финала легендарной киносаги Звездные войны, который выходит в прокат 19 декабря.

Известно, что ради премьеры девятого и последнего эпизода Звездные войны: Скайуокер. Восхождение компания Walt Disney Co перекрыла целый квартал в центре Голливуда.

На премьерном показе, который посетило множество селебритис, можно было увидеть копии истребителей X-wing, ярких дроидов и одетых в броню штурмовиков, а само помещение было стилизовано под гиганский космический корабль.

Главными гостями красной дорожки вечера стали исполнители главных ролей как финальной, так и предыдущих частей киносаги Дейзи Ридли, Марк Хэмилл, Джон Бойега, Оскар Айзек, Харрисон Форд, Адам Драйвер. Также на премьере появились режиссеры Стивен Спилберг и Спайк Ли, актриса Фрэнсис МакДорманд и другие.

Напомним, Звездные войны 9 являются одним из самых ожидаемых фильмов года. Американская лента в жанре космической оперы режиссера Дж. Дж. Абрамса является продолжением внутренней хронологии серии и девятым эпизодом саги Звездные войны.

Съемки ленты стартовали в Лондоне 1 августа 2018 года и завершились 15 февраля 2019 года. Мировая премьера 19 декабря 2019 года.