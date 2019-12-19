Декабрь 19th, 2019

Кристен Стюарт стала актрисой десятилетия

Ассоциация голливудских критиков (HCA) объявила нескольких победителей собственной премии, которая будет вручаться на торжественной церемонии 9 января 2020 года.

По мнению экспертов, режиссёром десятилетия стал Дени Вильнёв («Бегущий по лезвию 2049″, «Прибытие»), актрисой десятилетия – Кристен Стюарт («Сиберг», «Персональный покупатель»), а продюсером десятилетия – Даниэла Таплин Ландберг («Безродные звери», «Лапочка»).

Ранее голливудские критики также сообщили, что вручат специальные почётные премии Оливии Уайлд («Образование»), Полу Уолтеру Хаузеру («Дело Ричарда Джуэлла»), Заку Готтзагену («Арахисовый сокол») и Тейлор Расселл («Волны»). Что касается номинаций, среди них лидируют фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» и «Ирландец» Мартина Скорсезе – они представлены в 11 и 9 категориях соответственно.