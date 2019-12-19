Декабрь 19th, 2019

Китай завершил формирование собственной системы глобальной навигации

Guo Wenbin / Xinhua

В Китае запустили два новых аппарата спутниковой системы навигации «Бэйдоу», что довело группировку на средней околоземной орбите до 24 спутников — минимального количества для глобального функционирования. Согласно заявлению разработчиков, китайская система готова к работе в полную силу, говорится в сообщении государственного информационного агентства «Синьхуа».

Системы спутниковой навигации применяются для точного определения положения объектов на поверхности Земли. Они работают по принципу сличения часов: орбита каждого спутника известна с высокой точностью, поэтому, измеряя задержку времени прихода сигнала от нескольких аппаратов, можно вычислить координаты приемника.

До недавнего времени существовало три глобальных спутниковых системы: российский «ГЛОНАСС», американский GPS и европейский Galileo. Для глобальности, то есть работы в почти любой точке поверхности Земли (обычно приполярные области и малонаселенные регионы океанов игнорируются), необходимо несколько десятков спутников на разных орбитах, так как для определения положения требуется прием сигнала как минимум от четырех спутников, которые должны при этом находиться над горизонтом.

В понедельник, 16 декабря, с космодрома Сичан состоялся запуск ракеты «Чанчжэн-3B» с двумя новыми спутниками китайской навигационной системы «Бэйдоу». Согласно опубликованной информации, аппараты вышли на расчетные орбиты высотой около 21 800 километров и наклонением в 55 градусов, завершив тем самым формирование группировки из 24 спутников на средней околоземной орбите.

Всего в систему «Бэйдоу» должно входить минимум 30 спутников: 24 на средней орбите, 3 на более высоких наклонных геосинхронных орбитах и 3 на геостационарных. Такое расположение позволяет в любой точке на суше принимать сигнал как минимум от пяти или шести аппаратов.