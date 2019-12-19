Декабрь 19th, 2019

Ким Кардашьян примерила образ Элизабет Тейлор

39-летняя Ким Кардашьян стала еще одной знаменитостью, принявшей участие в съемке для нового номера журнала 7 Hollywood. В фотосессии телезвезда перевоплотилась в легендарную актрису Элизабет Тейлор и примерила несколько ярких нарядов, включая платья с глубоким декольте.

Надела Кардашьян и парик в духе 60—70-х годов прошлого века, что сделало ее очень похожей внешне на культовую звезду Голливуда.

Стилизовал съемку известный дизайнер Тьерри Мюглер, творения которого Ким очень любит. Так она выбрала латексное платье от французского модного дома для Бала института костюма, который состоялся в мае нынешнего года. Правда, как оказалось, выбор Ким тогда не одобрил ее муж Канье Уэст, посчитавший наряд жены «слишком сексуальным».

Как Канье отреагирует на новую съемку с участием супруги, сказать, конечно, сложно. Но, как видно, к его словам она пока прислушиваться не планирует.