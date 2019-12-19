Кейт Бекинсейл бросила пить и полюбила батут

Новой героиней американского Women’s Health стала 46-летняя Кейт Бекинсейл. Актриса приняла участие в съемке, продемонстрировав ряд боксерских приемов, а также рассказала о полезных привычках, которые позволяют ей молодо выглядеть и поддерживать тело в тонусе.
Кейт призналась, что в первую очередь очень внимательно следит за питанием. Организм Бекинсейл чувствителен к разного рода стимуляторам, поэтому звезда старается не употреблять кофеин и алкоголь.
Кейт Бекинсейл
Когда я ем слишком много темного шоколада, то напоминаю себе наркомана, подсевшего на кокаин,
— провела сравнение Бекинсейл.
Кейт также рассказала, что много времени уделяет спорту — звезда тренируется шесть раз в неделю со своим личным тренером Брэдом Сискиндом:
Я очень привязана к своему телу, поэтому переживать стресс предпочитаю физически. Лучше сделать очередное физическое упражнение, чтобы избавиться от какого-то груза. В этот момент я воображаю себя лошадью во время бега по загону.
Перед тренировкой Бекинсейл обычно ест курицу или яйца, приправленные маслом с травами. Уже после занятий спортом Кейт, как правило, налегает на овощные салаты, брюссельскую капусту и лосося. Исключением может стать лишь горстка картофельных чипсов.
Актриса убеждена, что регулярная физическая нагрузка помогает ей даже в работе — так, она не пострадала на съемках одного из боевиков благодаря своей хорошей растяжке, полученной во время занятия йогой. Недавно же Бекинсейл освоила новый вид активности — прыжки на батуте. Кейт признается, что тренировки не только отлично отражаются на рельефе мышц, но и заряжают ее прекрасным настроением.
Leave a Reply