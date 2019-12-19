Декабрь 19th, 2019

Кара Делевинь трогательно поздравила свою девушку с днем рождения в ванной

Известная британская модель Кара Делевинь, которая летом обручилась со своей девушкой Эшли Бенсон, сейчас публично выразила свои чувства к ней.

Поводом для публичного признания стал 30-й день рождения избранницы Делевинь.

Так, Кара на своей странице в Instagram опубликовала трогательное поздравление, которое подкрепила снимками Эшли из домашнего архива.

«С днем рождения Эшли Бенсон. Я могу написать очень много, но больше всего в нас я люблю и ценю то, что мне ничего не надо говорить, потому что те все знаешь сама, любимая. Ты мое безопасное место. Ты позволяешь мне быть глупой, ты позволяешь мне быть дикой, ты удерживаешь меня свободную, безопасную и интересную», — начала свое поздравление Кара.

Также Делевинь перечислила нежные прозвища своей возлюбленной и откровенно заявила, что любит ее.

«Я чувствую, что я знала тебя всю свою жизнь. Я так горжусь, что ты превратилась в женщину, какой всегда мечтала быть. Я люблю тебя без слов, мои брызги, мое лицо ангела, моя сварливая задница, мои сладкие щеки. С тобой никогда не скучно, черт возьми, Бенсон», — написала Делевинь под фото.