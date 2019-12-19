Декабрь 19th, 2019

Джастин Бибер серьезно сдал (фото)

Кажется, кто-то, а именно Джастин Бибер (Justin Bieber), готов к рождественским застольям!

Журналистам удалось подловить певца рядом с танцевальной студией в Лос-Анджелесе 3rd Street Dance Studio, где Джастин занимается хореографией для постановок танцевальных связок своих выступлений, а также готовит тот самый «секретный проект», о котором ранее Popcake уже рассказывал тебе.

Выходя из студии, разгоряченный танцами Джастин снял футболку, и…. журналисты были поражены тем, как певец похудел и тем, сколько у него новых тату на торсе!

Кстати, Джастин не стал игнорировать папарации!