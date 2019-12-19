Байден назвал Трампа предателем интересов США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден прокомментировал вынесение палатой представителей импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Политик-демократ считает, что глава Белого дома в своих контактах с Киевом дошел до госизмены.

По словам Байдена, США сейчас переживают «мрачный» момент своей истории. «Президент Трамп злоупотребил властью, нарушил присягу и предал наше государство», — отметил бывший заместитель Барака Обамы в Twitter.

Байден считает справедливым то, что больше половины членов нижней палаты проголосовали за импичмент. «В США никто не может стоять над законом — даже президент», — подчеркнул он.