Декабрь 19th, 2019

123456 остался самым популярным паролем в мире

Компания SplashData опубликовала ежегодный список худших паролей года, составляемый на основе утечек данных интернет-сервисов. Как и в предыдущих шести списках, самым популярным оказался пароль 123456, сообщается в пресс-релизе компании. Полный список из 50 паролей опубликован на отдельной странице.

На сегодняшний день популярные интернет-площадки хранят большое количество конфиденциальной информации о пользователях. К примеру, многие поисковые сервисы хранят все поисковые запросы, а также предлагают загружать файлы и фотографии, что делает их привлекательной целью для злоумышленников. При этом, поскольку большинство людей пользуется сразу множеством разных сервисов, многие из них не используют сложные пароли и зачастую используют на разных сайтах один и тот же пароль. В качестве решения этой проблемы компании вводят требования по минимальной длине и содержанию символов в пароле, но эти требования зачастую легко обойти.

Компания SplashData с 2010 года составляет на основе миллионов утекших в сеть паролей от различных сервисов список из наиболее частых комбинаций. В 2019 году список составили на основе более чем пяти миллионов паролей пользователей, в основном находящихся в Северной Америке и Западной Европе.

Список из 25 самых популярных паролей выглядит так:

123456 123456789 qwerty password 1234567 12345678 12345 iloveyou 111111 123123 abc123 qwerty123 1q2w3e4r admin qwertyuiop 654321 555555 lovely 7777777 welcome 888888 princess dragon password1 123qwe

Первый пароль из списка — 123456 — возглавляет его уже седьмой год подряд. Второе место в этом году поменялось: password сместился на четвертое место, а вместо него второй по популярности стала комбинация 123456789.