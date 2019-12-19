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123456 остался самым популярным паролем в мире

Компания SplashData опубликовала ежегодный список худших паролей года, составляемый на основе утечек данных интернет-сервисов. Как и в предыдущих шести списках, самым популярным оказался пароль 123456, сообщается в пресс-релизе компании. Полный список из 50 паролей опубликован на отдельной странице.

На сегодняшний день популярные интернет-площадки хранят большое количество конфиденциальной информации о пользователях. К примеру, многие поисковые сервисы хранят все поисковые запросы, а также предлагают загружать файлы и фотографии, что делает их привлекательной целью для злоумышленников. При этом, поскольку большинство людей пользуется сразу множеством разных сервисов, многие из них не используют сложные пароли и зачастую используют на разных сайтах один и тот же пароль. В качестве решения этой проблемы компании вводят требования по минимальной длине и содержанию символов в пароле, но эти требования зачастую легко обойти.

Компания SplashData с 2010 года составляет на основе миллионов утекших в сеть паролей от различных сервисов список из наиболее частых комбинаций. В 2019 году список составили на основе более чем пяти миллионов паролей пользователей, в основном находящихся в Северной Америке и Западной Европе.

Список из 25 самых популярных паролей выглядит так:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. qwerty
  4. password
  5. 1234567
  6. 12345678
  7. 12345
  8. iloveyou
  9. 111111
  10. 123123
  11. abc123
  12. qwerty123
  13. 1q2w3e4r
  14. admin
  15. qwertyuiop
  16. 654321
  17. 555555
  18. lovely
  19. 7777777
  20. welcome
  21. 888888
  22. princess
  23. dragon
  24. password1
  25. 123qwe

Первый пароль из списка — 123456 — возглавляет его уже седьмой год подряд. Второе место в этом году поменялось: password сместился на четвертое место, а вместо него второй по популярности стала комбинация 123456789.

Category: Мир, Новости ﻿
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