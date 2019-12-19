123456 остался самым популярным паролем в мире

Компания SplashData опубликовала ежегодный список худших паролей года, составляемый на основе утечек данных интернет-сервисов. Как и в предыдущих шести списках, самым популярным оказался пароль 123456, сообщается в пресс-релизе компании. Полный список из 50 паролей опубликован на отдельной странице.
На сегодняшний день популярные интернет-площадки хранят большое количество конфиденциальной информации о пользователях. К примеру, многие поисковые сервисы хранят все поисковые запросы, а также предлагают загружать файлы и фотографии, что делает их привлекательной целью для злоумышленников. При этом, поскольку большинство людей пользуется сразу множеством разных сервисов, многие из них не используют сложные пароли и зачастую используют на разных сайтах один и тот же пароль. В качестве решения этой проблемы компании вводят требования по минимальной длине и содержанию символов в пароле, но эти требования зачастую легко обойти.
Компания SplashData с 2010 года составляет на основе миллионов утекших в сеть паролей от различных сервисов список из наиболее частых комбинаций. В 2019 году список составили на основе более чем пяти миллионов паролей пользователей, в основном находящихся в Северной Америке и Западной Европе.
Список из 25 самых популярных паролей выглядит так:
- 123456
- 123456789
- qwerty
- password
- 1234567
- 12345678
- 12345
- iloveyou
- 111111
- 123123
- abc123
- qwerty123
- 1q2w3e4r
- admin
- qwertyuiop
- 654321
- 555555
- lovely
- 7777777
- welcome
- 888888
- princess
- dragon
- password1
- 123qwe
Первый пароль из списка — 123456 — возглавляет его уже седьмой год подряд. Второе место в этом году поменялось: password сместился на четвертое место, а вместо него второй по популярности стала комбинация 123456789.
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