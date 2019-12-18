Декабрь 18th, 2019

Знаменитый водопад Виктория в Африке практически исчез из-за глобального потепления (фото)

Знаменитый водопад Виктория в Африке практически исчез. После продолжительной засухи и многократного использования воды реки Замбези для полива, водопад пересох на большей части и в ближайшее время вряд ли вернет былую красоту.

Река рискует повторить судьбу Аральского моря, в результате многолетней засухи. Ученые считают, что теперь понадобятся возможно столетия, чтобы вернуть былую красоту водопаду и самой реке.

На сегодняшний день необратимые процессы привели к самой крупной за всю историю засухе на территории Африканского континента, от которой уже сейчас страдает более 140 миллионов жителей Африки.

Всемирная продовольственная программа утверждает, что более 7 миллионов человек в одной только Зимбабве голодают, а риску подвергаются еще 45 миллионов человек в южной части Африки.