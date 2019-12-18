Декабрь 18th, 2019 Журналисты оказались в большинстве своем подонками в «деле Шеремета» — дело уже развалилось Даже после брифинга в МВД на котором прямо сказали что доказательств по Рифу/Юле/Яне нет, некоторые упоротыши продолжают бегать с информацией что у Рифа изьяли мину.



Давайте я вам обьясню что это за мина.



МВД продемонстрировало макет мины МОН-50. Сам Антоненко как её охарактеризовал по информации озвученной Аваковым? Зеленая штука которую надо забрать из квартиры.

Естественно когда против тебя лепят обвинение из лещенко и палок, то ты наверное захочешь вынести макет мины из дома так как понимаешь что её используют для манипуляций в следствии.

Антоненко судя по всему так предполагал и не ошибся.



Сам Аваков охарактеризовал макет мины как?

«Эта зеленая штука — мина МОН-50 в разобраном состоянии, развинчена крышка, изьята часть тротила (тут Арсен Борисович трошки спистел, этот процесс называется охолощение, так боевая мина становится макетом) и проведены определенные работы. Конечно проведены определенные работы, они всегда проводятся когда переводят боевое оружие в макет.

Так же Аваков заявил что «считает странным что музыкант хранил этот предмет (уже не мину, предмет, угу) у себя дома.



Так вот. Чтоб хотелось сказать.

Кроме того что Антоненко музыкант, он еще боец Сил Специальных Операций. Макеты мины МОН-50 используются для обучения бойцов. При помощи макетов ССОшников учат ставить различные «растяжки», правильно прицеливать мину (мина имеет прицел и от того насколько правильно она поставлена, зависит сможет ли она поразить цели для поражения которых установлена). Вывод.

Это информ-атака. Просто для создания негативного образа Рифа. Точно так же как создали негативный образ Яне прокрутив аудиозапись звонка где она сказала что у неё дома «набор сапера». Так же как создали негативный имидж Юле Кузьменко прокрутив диалог о «Градами по Киеву». ССОшник, военный медик и волонтер/десткий кардиохирург спасшая большое количество детских жизней. Против них сделана информатака. Не можем посадить, так хоть очерним, ага.И знаете что странно. Об этом пишу я, об этом пишет еще ряд блогеров. Но в основном те люди что показательно ходили в футболках «Кто убил Павла Шеремета» показательно держат нейтралитет в этой ситуации. Как будто им уже не особо интересно вдаваться в детали убийства человека, про которого они лили пару лет назад крокодильи слезы.Как по мне, это не журналисты. Это макеты журналистов. Которые к сожалению продаются так же недорого, как и охолощенные мины МОН-50. Весь этот кипеш с МОН-50 нужен для одного — для информнаброса плебсу, который не видит разницы между учебной МОН-50 и боевой и не знает зачем контрактнику ССО нужен макет боевой мины.Это информ-атака. Просто для создания негативного образа Рифа. Точно так же как создали негативный образ Яне прокрутив аудиозапись звонка где она сказала что у неё дома «набор сапера». Так же как создали негативный имидж Юле Кузьменко прокрутив диалог о «Градами по Киеву». ССОшник, военный медик и волонтер/десткий кардиохирург спасшая большое количество детских жизней. Против них сделана информатака. Не можем посадить, так хоть очерним, ага.И знаете что странно. Об этом пишу я, об этом пишет еще ряд блогеров. Но в основном те люди что показательно ходили в футболках «Кто убил Павла Шеремета» показательно держат нейтралитет в этой ситуации. Как будто им уже не особо интересно вдаваться в детали убийства человека, про которого они лили пару лет назад крокодильи слезы.Как по мне, это не журналисты. Это макеты журналистов. Которые к сожалению продаются так же недорого, как и охолощенные мины МОН-50. P.S. Ниже я выложил две фотографии. На первой из них Риф лежит на фоне своей экипировки. Эта фотография выложена в его фейсбуке. И на ней вы можете увидеть тот же самый макет МОН-50. Он его не прятал, как видите от посторонних глаз. На втором фото вы можете увидеть обьявления по продаже макетов МОН-50. Макетов, благодаря которым вы можете оказаться в СИЗО, а генеральный прокурор вас окрестит убийцами еще до решения суда. Serg Marco Путин подарил Трампу футбольный мяч с чипом, отслеживающим перемещения

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