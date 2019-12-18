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В США опубликовали полную информацию о гигантском автомобиле, который должен был пересечь Антарктиду в 1939 году

В США опубликовали полную информацию о знаменитом автомобиле, который должен был пересечь Антарктиду в 1939 году. Однако в результате диких просчетов конструкции и надвигавшейся войны гигантская машина была брошена.

В 1937 году, заручившись поддержкой Чикагского технологического института и получив госфинансирование с хорошей спонсорской помощью, американский физик и исследователь Томас К. Полтер приступил к разработке невиданного доселе транспортного средства, получившего рабочее название Penguin, но вошедшего в историю под именем Snow Cruiser — «Снежный крейсер».

Будущий покоритель Антарктиды имел систему полного привода, управляемые передние и задние колеса, достигал в длину 17 метров, в ширину — 6 метров, а благодаря гидравлической подвеске, менявшей дорожный просвет, его высота колебалась от 3,7 до 4,9 метра

Антарктида,старое фото,Истории

Для тридцатых годов Snow Cruiser был революционной машиной, так как являлся дизель-электрическим гибридом. Он оснащался двумя 11-литровыми шестицилиндровыми 150-сильными дизельными двигателями Cummins H-6, выполнявшими функцию генераторов, а в действие его приводили четыре электромотора General Electric совокупной мощностью 300 л.с. расположенные в ступицах колес. Полноуправляемый, полноприводный Snow Cruiser на шоссе мог разогнаться до вполне приличных 48 км/ч — неплохой показатель для машины размером с дом и массой 34 тонны.

 

В основе «Снежного крейсера» лежала трубчатая рама, на которой были закреплены двухслойные кузовные панели с утеплителем. По периметру кузова проходили трубы системы охлаждения двигателей, одновременно игравшие роль «центрального отопления», а горячий воздух от работающих моторов отводился в колесные арки, предотвращая обледенение колес.

 

Экипаж машины состоял из пяти человек: в носовой рубке при движении должно было находиться три человека, а остальные следили за работоспособностью всех систем и узлов «Снежного крейсера». В экипаж входил пилот самолета — «на спине» машина транспортировала пятиместный биплан Beechcraft Staggerwing Scout, который предназначался для ведения разведки и аэрофотосъёмки. А в случае возникновения критической ситуации, все члены экипажа могли сесть в самолет и улететь. Например, если бы машина вышла из строя и не подлежала ремонту. Биплан опускался на землю с помощью небольшого крана, с его же помощью менялись огромные колеса.

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Автономность «Снежного крейсера» достигала одного года: в топливных баках машина перевозила почти 9500 литров солярки и 4000 литров авиационного керосина. Достаточно вместительная «кладовка» была под завязку забита продуктами с долгим сроком хранения, ну а с водой в Антарктиде проблем быть не могло. В заднем свесе находились два запасных колеса, которые вполне могли пригодиться, так как Полтер планировал пересечь Антарктиду вдоль и поперек, проехав в общей сложности около 8000 километров. И машина, и самолет были выкрашены в ярко-красный цвет, чтобы их было легко обнаружить в белой пустыне.

Антарктида,старое фото,Истории

Машину строили 2 года

В двадцатых числах октября 1939 года постройка «Снежного крейсера» была завершена, и 24 октября он отправился своим ходом из Чикаго в Бостон, где его ждало зафрахтованное судно North Star. 1700-километровое путешествие Snow Cruiser проделал в целом без серьезных проблем, хотя небольшие технические неполадки случались. Самая серьезная из них — это перегрев дизельных двигателей, с которым так и не удалось справиться.

Но гораздо больше Томасу Полтеру досаждали разнообразные мосты, встречающиеся на маршруте следования. Под некоторыми из них машина не могла проехать, даже при полностью «поджатой» подвеске, а некоторые не могли выдержать её вес. Мосты, как и другие препятствия, приходилось объезжать, и «Снежный крейсер» продемонстрировал вполне приемлемые внедорожные качества, что ещё раз убедило Полтера в правильности выбранной им концепции. «Лысая» резина на бездорожье вела себя вполне сносно и нареканий не вызывала, и в середине ноября, уверенный в потенциале своего детища, Полтер приступил к погрузке «Снежного крейсера» на корабль. Машину пришлось «парковать» поперек палубы, так как North Star оказался весьма небольшим судёнышком. Для этого пришлось отстыковать задний «багажник» с запасными колесами, которые разместили на палубе. А биплан Beechcraft Staggerwing Scout вообще отправился в путешествие в разобранном виде и перевозился в нескольких контейнерах в трюме.

15 ноября North Star, при огромном количестве зевак, что сопровождали «Снежный крейсер» в течение всего его путешествия из Чикаго в Бостон, вышел из бостонского порта и взял курс на юг. Самое любопытное, что в своей долгой жизни, наибольший путь Snow Cruiser проделал не по льду и снегу Антарктики и не по американским дорогам, а по морю.

Антарктида,старое фото,Истории

11 января 1940 года North Star достиг точки назначения в заливе Китов, и после постройки специальной деревянной рампы, Snow Cruiser, не без труда, но всё же съехал с корабля на берег шестого континента, который ему предстояло покорить. Адмиралу Бирду и Полтеру не терпелось испытать машину в действии, но их ждало горькое разочарование.

Узкие для 34-тонного «Снежного крейсера» колеса тут же ушли в снег почти на метр, а лысая резина не имела вообще никаких сцепных свойств. После получасового барахтанья в снегу всем стало ясно, что с выбором шин допущен чудовищный просчет и что машина абсолютно недееспособна.

Почти 150 тысяч долларов, или 2,9 млн долларов в переводе на нынешние деньги, что стоил «Снежный крейсер», оказались выброшены на ветер. 

Но Полтер не унывал и додумался установить на переднюю ось запасные колеса, а на задние колеса надели цепи. Таким образом попытались решить две основные проблемы — уменьшить давление колес на снег и улучшить сцепные свойства шин. Это отчасти помогло — Snow Cruiser мог двигаться с небольшой скоростью, причем наилучший результат был достигнут при движении задним ходом. Однако всем было ясно, что пересечь Антарктиду машина не сможет.

Эта неудача буквально раздавила Полтера, и 24 января он вместе с адмиралом Бирдом отправился в США. Последнего в связи с идущей Второй Мировой войной призвали на службу, а что касается Полтера, то он банально не видел смысла в своей работе, выполнять которую не мог. «Снежный крейсер» за две недели проехал задним ходом 148 километров, после чего было решено превратить его в стационарную научно-исследовательскую станцию.

Двигатели машины, несмотря на холод, продолжали перегреваться, и было решено на этом завершить путешествие, тем более что вскоре из США пришло известие о том, что в связи с военной угрозой правительство США прекращает финансирование этого проекта и отныне все средства направляет на нужды армии и флота. Во время движения также выяснилось, что большие передний и задний свесы не улучшили проходимость, а наоборот — ухудшили. Snow Cruiser проектировался для движения по ровной поверхности, но… «гладко было на бумаге, да забыли про овраги».

 

Антарктида,старое фото,Истории

Зато система отопления работала отлично, экипаж дополнительно утеплил машину деревянными щитами и обсыпал её снегом и в таком виде переквалифицированный из спецтранспорта в стационарную научно-исследовательскую станцию «Снежный крейсер» просуществовал до 1941 года. Экипаж занимался исследованиями сейсмической активности, брал пробы льда и выполнил весьма значительный объем научных работ, впоследствии пригодившийся другим экспедициям. Но в 1941 году исследователи были вынуждены покинуть Snow Cruiser и отправиться домой — запах надвигающейся войны буквально витал в воздухе, и продолжение научных изысканий отложили до лучших времен.

Адмирал Бирд всю войну, в которую Америка вступила в декабре 1941 года, прослужил на штабной должности и в 1945 году был одним из представителей американской стороны принимавшей капитуляцию Японии. В 1946 году Бирд отправился в свою четвертую антарктическую экспедицию в рамках операции ВМФ США Highjump. Один из поисковых отрядов не без труда смог отыскать брошенный пять лет назад «Снежный крейсер», состояние которого было признано удовлетворительным. Но машину эксплуатировать не стали, и она так и осталась стоять на месте своей вечной стоянки. В 1956 году флот США начал проведение очередной антарктической операции Deep Freeze I в которой также принимал участие адмирал Бирд, но до конца её он не дожил, скончавшись от сердечного приступа в марте 1957 года.

Тем не менее, в следующем году американские исследователи опять смогли отыскать занесенный снегом по самую крышу «Снежный крейсер» и опять они пришли к выводу, что машина вполне работоспособна. После небольшого ремонта она вполне смогла бы двигаться, но так как цели экспедиции были другие, её оставили в покое и на сей раз уже окончательно.

Где сейчас «Снежный крейсер»?

Впоследствии попытки отыскать Snow Cruiser предпринимались не раз, но результатов они не дали. Некоторые исследователи пришли к выводу, что, скорее всего, машина оказалась на отколовшемся в начале шестидесятых годов огромном куске ледового поля ледника Росса и теперь находится на дне океана.

Любители конспирологии не исключают, что «Снежный крейсер» вывезли в СССР советские военные, маскирующиеся под исследователей Антарктики. По их версии, машина понадобилась советской стороне для того, чтобы получить доступ к передовым американским технологиям. Хотя вряд ли технологии тридцатых годов можно было считать передовыми двадцать лет спустя.

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Как бы то ни было, но после 1958 года этот уникальный спецтранспорт больше никто не видел, и судьба его неизвестна до сих пор. Возможно, он не оказался на отколовшемся леднике и не достался советским военным, а так до сих пор и находится на месте своей вечной стоянки, погребенный под многометровой толщей снега.

Создатель «Снежного крейсера» Томас Полтер больше в арктических экспедициях не участвовал, а преподавал с 1948 года в Стэндфордском университете, попутно изучая жизнь морских млекопитающих. Этим он занимался вплоть до своей смерти в 1978 году, оставив после себя множество научных статей и книг, в основном посвященных морским обитателям. А вот о «Снежном крейсере» он вспоминать не любил, и понять его можно — мало найдется в мире людей, кто любит вспоминать о своих неудачах.

Антарктида,старое фото,Истории

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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